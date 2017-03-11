Закарпатская организация Национального союза журналистов Украины обрала нового руководителя

14.03.2017 (18:01)

Виталий Мещеряков возглавил Закарпатскую организацию Национального союза журнали

Сегодня, 14 марта, в Ужгороде состоялась отчетно-выборная конференция Закарпатской организации Национального союза журналистов Украины.

Дмитрий Андреевич Воробец, который возглавлял организацию уже 35 лет, предоставил отчет о работе за последние 5 лет.

Среди прочего он сообщил, что на данный момент количество членов НСЖУ в Закарпатье составляет 330 журналистов. Десять из них (преимущественно выпускники кафедры журналистики УжНУ) приняты в Союз на протяжении этого года.

Дмитрий Андреевич попросил, чтобы в этот раз его кандидатуру на данную должность не выдвигали.

Вместо этого он сам выдвинул кандидатуру нынешнего директора Закарпатской областной государственной телерадиокомпании «Тиса», что оказалось, вероятно, неожиданностью для многих присутствующих. Второй кандидат взял самоотвод.

Именно за Виталия Мещерякова и проголосовали делегаты конференции и приглашенные члены НСЖУ. Поздравляем нового руководителя журналистской организации и ждем активной работы всей структуры.

Также было принято решение предоставить Дмитрию Андреевичу Воробцу статус Почетного председателя областной организации. В дальнейшем он будет исполнять обязанности ответственного секретаря Закарпатской организации НСЖУ.