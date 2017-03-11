На Закарпатье зацвел шафран (ФОТО)

14.03.2017 (20:07)

Закарпатье утопает в цветущих шафранах

На Закарпатье распустился один из самых первых весенних цветков – шафран, или крокус. Невысокое растение с ярко-фиолетовыми бутонами, которое нередко укрывает целые поляны, занесено в Красную книгу.

К сожалению, любители охоты за "лунным цветком", как еще называют крокусы, срывают цветущие стебли вместе с луковицами.

Полюбоваться лиловым "коврами" из крокусов можно в селе Колочава Межгорского района или в дендропарке "Березинка", что возле Мукачево.

В Закарпатье Колочава утопает в цветущих шафранах (ФОТО)