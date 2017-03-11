На Закарпатье зацвел шафран (ФОТО)

|Закарпатье утопает в цветущих шафранах
На Закарпатье распустился один из самых первых весенних цветков – шафран, или крокус. Невысокое растение с ярко-фиолетовыми бутонами, которое нередко укрывает целые поляны, занесено в Красную книгу.
К сожалению, любители охоты за "лунным цветком", как еще называют крокусы, срывают цветущие стебли вместе с луковицами.
Полюбоваться лиловым "коврами" из крокусов можно в селе Колочава Межгорского района или в дендропарке "Березинка", что возле Мукачево.
В Закарпатье Колочава утопает в цветущих шафранах (ФОТО)
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