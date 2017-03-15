Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 15 марта

15.03.2017 (06:09)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами осадки. На высокогорье местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем 6-11 ° тепла, в горах местами 1-3 ° мороза.

Не удостоив ночь своим вниманием, облака в Ужгороде уже с утра исправят эту оплошность и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 9-11 ° тепла.

Восход 06:41 Закат 18:38

Температура за последние 130 лет 15 марта:

МАКС: 17.9° (2002)

МИН: -9.6° (1987)

Народный прогноз погоды: 15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето. И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.