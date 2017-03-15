В Украине изменились правила прохождения техосмотра

15.03.2017 (08:24)

Кабмин изменил правила технического осмотра автомобилей

Кабинет Министров Украины принял решение изменить правила технического осмотра транспортных средств, предусмотрев обязательную фото- и видеофиксацию исполнителем процесса проверки автомобиля.

Об этом сообщает правительственный портал.

Перед началом фиксации исполнитель техосмотра обязан предупредить об этом заказчика.

"Материалы (фото- и видеофиксации – ред.) должны храниться в течение трех лет. Это сделает невозможной выдачу протоколов проверки без ее осуществления и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии автомобиля", – объяснили в Кабмине.

Отмечается, что фотофиксация процесса техосмотра проводится, в частности, "при внешнем осмотре транспортного средства, проверке фар, тормозной системы методом стендовых испытаний с фиксацией общего вида транспортного средства и номерного знака".

При этом на фотографиях обязательно указываются время и дата фотофиксации, которые должны соответствовать времени и дате выдачи протокола проверки технического состояния.

Обязательный техосмотр для автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, был отменен в июле 2011 года.

В 2014 году Госавтоинспекция Украины заявляла о намерении вернуть эту процедуру.

9 декабря 2015 года Кабмин принял постановление, которым вернул техосмотр в случае перерегистрации документов на транспортные средства.

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