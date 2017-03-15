Потасовка на блокпосту возле Славянска: Газ, выстрелы из автоматов (ВИДЕО)

15.03.2017 (08:54)

Полиция открыла огонь после словесной перепалки с Парасюком

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Семеро сотрудников полиции в результате конфликта с группой вооруженных граждан на блокпосту возле Славянска получили телесные повреждения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице.Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав АброськинПо его словам, в потасовке также принимал участие народный депутат, он начал наносить удары по сотрудникам полиции и пытался вырвать оружие у полицейских. Впоследствии Аброськин обратился с просьбой к генеральному прокурору Украины Юрия Луценко дать оценку действиям народного депутата Владимира Парасюка, который напал на полицейских, пишет Укринформ.Прорвавшаяся автоколонна продолжила двигаться в сторону Бахмута.Как сообщил соратник Парасюка с позывным "Крым", во вторник, 14 марта, на блокпосту в районе Славянска нардепа и одного из организаторов блокады Донбасса Владимира Парасюка, а также других блокадников, побили и отравили газом полицейские."Нас побили мусора и травили газом!!! Побили и потравили Парасюка!!! Готовились стрелять! Было не до фото! Есть травмированные и много отравленных газом!!! Вот как вам такое!" - написал он.Позже в сети появилось видео, как полиция все же открыла огонь после словесной перепалки с народным депутатом Украины Владимиром Парасюком. Соответствующую запись опубликовала помощник нардепа Ирина Голуб.На видео видно, как заместитель начальника Краматорского отделения полиции остановил автомобиль и начал проверку документов. После чего у него возникла словесная перепалка с Парасюком, которая переросла в стрельбу из автоматов.По всей видимости, этот инцидент произошел уже после блокпоста в Славянске, тогда машины во главе с Парасюком отправили на редут в Бахмуте.