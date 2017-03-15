Курс валют на 15 марта (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 15 марта
В Украине снова начался рост курс доллара, Нацбанк понизил официальный курс гривни к американской валюте.
На сегодня, 15 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,9 грн;
1 евро – 28,6 грн;
10 российских рублей – 4,55 грн.
Таким образом, курс доллара вырос по сравнению со вчерашними значениями на 1 копейку, посре роста накануне на 8 копеек.
Курс евро понизился на 7 копеек. Российский рубль "поправился" на 1 копейку.
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Российский "Сбербанк" с 14 марта ввел в Украине временное ограничение на снятие наличных средств в размере 20 тысяч гривен и 800 долларов (или евро) в сутки.
Об этом говорится в сообщении банка.
Такие ограничения действуют по картам в рамках проектов Универсальный, Лояльный, Зарплатный + и Специальный, а также по корпоративным картам.
По картам, выпущенным в рамках пакетов Статус, Мега Зарплатный и Престиж, ограничения составляют 50 тыс. гривен и $2 тыс. или евро на сутки.
Указанные установленные лимиты на снятие средств действуют как в Украине, так и за ее пределами. Лимиты на безналичные расчеты остаются без изменений.
Отмечается, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.
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