Курс валют на 15 марта (+ новости экономики)

15.03.2017 (09:11)

Курс валют в банках Ужгорода 15 марта

В Украине снова начался рост курс доллара, Нацбанк понизил официальный курс гривни к американской валюте.

На сегодня, 15 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,9 грн;

1 евро – 28,6 грн;

10 российских рублей – 4,55 грн.

Таким образом, курс доллара вырос по сравнению со вчерашними значениями на 1 копейку, посре роста накануне на 8 копеек.

Курс евро понизился на 7 копеек. Российский рубль "поправился" на 1 копейку.

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Российский "Сбербанк" с 14 марта ввел в Украине временное ограничение на снятие наличных средств в размере 20 тысяч гривен и 800 долларов (или евро) в сутки.

Об этом говорится в сообщении банка.

Такие ограничения действуют по картам в рамках проектов Универсальный, Лояльный, Зарплатный + и Специальный, а также по корпоративным картам.

По картам, выпущенным в рамках пакетов Статус, Мега Зарплатный и Престиж, ограничения составляют 50 тыс. гривен и $2 тыс. или евро на сутки.

Указанные установленные лимиты на снятие средств действуют как в Украине, так и за ее пределами. Лимиты на безналичные расчеты остаются без изменений.

Отмечается, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.