На Закарпатье проходят мероприятия к годовщине провозглашения Карпатской Украины (ФОТО)

15.03.2017 (09:48)

В Ужгороде отмечают 78-ю годовщину провозглашения Карпатской Украины

Сегодня, 15 марта, церемонией возложения цветов к памятнику президенту Карпатской Украины Августину Волошину на Закарпатье начались памятные мероприятия к 78-й годовщины провозглашения независимости Карпатской Украины.

Участие в возложении цветов к памятнику Августину Волошину на Набережной Независимости в Ужгороде приняли руководители Закарпатской области, города Ужгорода, представители дипломатических учреждений, областных ведомств, духовенство, молодежь.

Продолжится чествование подвига Карпатских сечевиков и празднованию годовщины Карпатской Украины областным митингом-реквиемом на Мемориальном комплексе “Красное Поле” вблизи г.Хуст Закарпатской области. Своего времени Хуст был столицей Карпатской Украины.

А 17 марта в рамках празднования годовщины Карпатской Украины в день рождения Августина Волошина в его родном селе Келечин Межгорского района впервые состоится торжественная акция с развертыванием стометрового Государственного Флага Украины.

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На годовщину Карпатской Украины в Закарпатье объявлен выходой

http://ua-reporter.com/novosti/213669