В Ужгороде ночью сгорел "Фольксваген" (ВИДЕО)

15.03.2017 (10:58)

Огонь уничтожил автомобиль и документы

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Ночью, в переулке Университетский в Ужгороде горел "Volkswagen Polo", огнем уничтожен автомобиль и документы.Об инциденте сообщил и опубликовал видео журналист Виталий Глагола около часа ночи 15 марта, предполагая, что речь идет скорее всего о поджоге.Владелец авто рассказал полицейским, которые прибыли на место пожара, он приехал домой около 00:30 и припарковал свое авто. Буквально через 5 минут, он увидел из окна, что его авто горит.Правоохранители внесли сведения в единый реестр и открыли уголовное производство по ч.2 статьи 194, умышленное повреждение имущества путем поджога.Эксперты определят, был ли это поджог или самовозгорание.