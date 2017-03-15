В Ужгороде ночью сгорел "Фольксваген" (ВИДЕО)

|Огонь уничтожил автомобиль и документы
Ночью, в переулке Университетский в Ужгороде горел "Volkswagen Polo", огнем уничтожен автомобиль и документы.
Об инциденте сообщил и опубликовал видео журналист Виталий Глагола около часа ночи 15 марта, предполагая, что речь идет скорее всего о поджоге.
Владелец авто рассказал полицейским, которые прибыли на место пожара, он приехал домой около 00:30 и припарковал свое авто. Буквально через 5 минут, он увидел из окна, что его авто горит.
Правоохранители внесли сведения в единый реестр и открыли уголовное производство по ч.2 статьи 194, умышленное повреждение имущества путем поджога.
Эксперты определят, был ли это поджог или самовозгорание.
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