История, ставшая легендой: Карпатская Украина

15.03.2017 (11:43)

Закарпатцы боролись за установление украинской государственности

Первая половина ХХ века. прошла под знаком борьбы закарпатских украинцев за воссоединение с Украиной. 21 января 1919 года Хустский всенародный съезд принял решение о присоединении Закарпатья к Украине, но обстоятельства сложились так, что край вошел в состав Чехословакии.

В 1938 г. сложное международное положение данного государства и всевозрастающая борьба украинского населения за политические права заставили чехословацкое правительство согласиться предоставить Карпатской Украине статус автономной республики. 8 октября создано первое автономное правительство, 27 октября его возглавил а. Августин Волошин.

Для защиты государственности и борьбы с венгерскими и польскими террористами были созданы вооруженные силы КУ – Организации Национальной Обороны "Карпатская Сечь". 12 февраля состоялись выборы в Сейм, на которых абсолютное большинство голосов избирателей (бл. 94%) получили кандидаты Украинского Национального Объединения. 15 марта 1939 г. этот парламент провозгласил полную государственную независимость Карпатской Украины.

Однако гортистская Венгрия с согласия гитлеровской Германии начала открытую агрессию против Карпатской Украины. И в то время как вооруженная и прекрасно вышколенная чешская армия молча проглотила то, что немецкий сапог топчет Прагу, на Закарпатье практически безоружные сечевики, студенты и гимназисты защищали свою родную землю... Шли сквозь метель и вражеский огонь... Шли, потому что так велело сердце...

Недолгий период существования Карпатской Украины стал одной из самых ярких страниц многовековой борьбы закарпатцев за установление украинской государственности.

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