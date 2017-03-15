В США полицейский застрелил украинца

|Американский коп застрелил украинца
В среду, 15 марта, сотрудник полиции Соединенных Штатов Америки застрелил молодого человека, который ходил по улицам с ружьем. Убитым парнем оказался гражданин Украины.
Свидетелями происшествия были соседи, которые вызвали полицию решив, что мужчина хочет совершить самоубийство.
Прибыв на место событий правоохранители начали вести переговоры с вооруженным молодым человеком, однако, они не дали никакого результата и полицейские открыли огонь на поражение.
Убитым оказался 25-летний украинец Ярослав Мосиюк, который приехал навестить сестру, постоянно проживающую в США.
По данному факту открыто внутреннее расследование в отношении правомерности действий своих сотрудников.
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