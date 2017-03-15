Венгрия отмечает национальный праздник – День революции

15.03.2017 (12:25)

15 марта - День венгерской революции 1848 года

Сегодня 15 марта у венгров национальный праздник - День венгерской революции 1848 года.

В этот день в 1848 году в городе Пеште (ныне часть Будапешта) началась «Венгерская весна» — буржуазная революция, бескровное национально-освободительное движение венгров за независимость от власти австрийской династии Габсбургов, которое позже переросло в войну против Австрии и ее союзников.

Главными требованиями венгров были свобода печати, создание венгерского парламента и правительства в Пеште. Революционеры также требовали отмены крепостного права, свободы вероисповедания, создания национального банка, собственной венгерской армии и вывода иностранных войск из страны.

В результате переговоров борцов за независимость с императором Францем Иосифом II большинство их требований были выполнены. Это было зафиксировано в так называемых «апрельских законах», подписанных монархом. Первое ответственное перед венгерским парламентом правительство возглавил граф Лайош Баттяни.

Несмотря на бескровный характер преобразований, независимость венгров была невыгодна австрийскому императорскому дому, поэтому вскоре Франц Иосиф II договаривается с русским царем о военной помощи для подавления венгерского свободолюбия. Противостояние интересов переходит в вооруженный конфликт.

В августе 1849 года венгры, стремящиеся к независимости, были повержены. Тринадцать генералов революционной армии и пять гражданских вождей независимой Венгрии были казнены, и среди них был первый премьер-министр независимой страны граф Л. Баттяни.

Частично вернуть свободы, на короткое время достигнутые революционерами, венграм удалось лишь через два десятилетия, когда в 1867 году было заключено Соглашение о преобразовании Габсбургской империи в дуалистическую (двуединую) монархию Австро-Венгрию.

Австрия и Венгрия были признаны суверенными частями одного государства, произошло частичное разделение законодательной и исполнительной власти (на уровне австрийского рейхсрата/венгерского сейма и министерств). Основную роль в управлении страной играл австрийский император, одновременно имеющий титул венгерского короля.

Как государственный праздник этот день начали отмечать в Венгрии после распада Австро-Венгерской империи, с 1918 года. Ежегодно 15 марта по всей стране вывешивают венгерские триколоры и проходят различные торжественные и праздничные мероприятия.

-

На Закарпатье проходят мероприятия к годовщине провозглашения Карпатской Украины (ФОТО)



