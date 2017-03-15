Возле Ужгорода при незаконной рубке дерево убило лесника

15.03.2017 (13:18)

Возле Ужгорода при незаконной рубке погиб рабочий

В понедельник, 13 марта, вблизи Ужгорода дерево убило лесника на территории Ужгородского лесхоза. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет закарпатский журналист Виталий Глагола.

По его словам, бригада рубила буковый лес и произошел несчастный случай. Свежесрубленное дерево убило рабочего.

"По моей инфой, на момент трагедии рубка велась незаконно, без разрешений. Возможно, разрешения уже и делают задним числом. Рубка велась в районе коньячного завода, но уже ЗА пограничной заставой. Julja Davidova, может прокомментируете? И почему об этом нигде нет информации", – пишет журналист.

Родственники вышли на связь. Мужчину звали Юрий, ему было 44 года. Он не был официально оформлен на фирме по лесозаготовке, но работал там по факту. Сам он из села Цыгановке. У него осталось двое детей: девушка и парень. Сегодня похороны.





Закарпатские лесоводы прокомментировали смертельный инцидент на Ужгородщине:

"Работниками лесной охраны осмотрено место несчастного случая, обнаружено незаконно заготовленные ветровальные и ветроломные деревья породы бук в количестве 5 штук, о чем составлен акт осмотра места совершения правонарушения лесного законодательства.

Хотим также подчеркнуть, что в данном месте лесное хозяйство не проводит никакие лесохозяйственные мероприятия. Потерпевший не является работником ГП "Ужгородское лесное хозяйство" и указания и соответствующего разрешения на проведение рубки и расчистки не получал. Материалы расследования несчастного случая находятся в отделе Нацполиции".

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