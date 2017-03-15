В Ужгороде мужчина торговал боевыми патронами (ФОТО)

15.03.2017 (16:17)

Ужгородская полиция изъяла у местного жителя патроны

Вчера, 14 марта, ужгородские полицейские получили сообщение о том, что в районе "Пьяного базара" неизвестный предлагает купить у него боевые патроны.

В течение часа участковые офицеры вычислили и задержали подозреваемого. Во время общения с правоохранителями мужчина добровольно достал из кармана куртки картонную коробку, в которой находился 21 патрон калибра 4,5. Мужчина рассказал, что патроны нашел еще позапрошлого года возле гаражей по месту своего проживания. В присутствии понятых патроны были изъяты и направлены на экспертизу.

Расследование по этому делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

-

На "Пьяном базаре" в Ужгороде можно купить боевые патроны к автомату (ФОТО)



