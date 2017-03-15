Полицейские в Мукачево задержали иностранцев подозреваемых в ряде краж (ФОТО)

|В Мукачево полиция задержала троих воров-иностранцев
Вчера, около 13:00 патрулируя Мукачево на улице Ужгородской за нарушение ПДД патрульные остановили "Audi А4". Как выяснилось - машина была в розыске, поскольку фигурировала в преступлениях.
Несколькими днями ранее, на улице Красноармейской и стоянке гипермаркета города, камеры наружного наблюдения зафиксировали это авто на месте совершения двух краж из автомобилей.
В машине находились три человека, граждане Грузии, которые нервно вели себя, а также подпадали под описание свидетелей.
Подозреваемых отвезли в отделение полиции и передали для установления обстоятельств. Впоследствии мужчины признались следователям в содеянном, кроме этого одного из них опознал свидетель. Задержанным грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 185 УКУ.
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