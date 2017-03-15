В Чехии прошла массовая облава на украинских нелегалов. Депортируют десятки людей

15.03.2017 (19:47)

В ходе облавы на складе пражского интернет-магазина продуктов Rohlik.cz.

Чехии полиция в ходе облавы задержала 85 иностранцев, которые нелегально работали в Праге на складе интернет-магазина продуктов Rohlik.cz. Почти все задержанные — граждане Украины.

В полиции сообщили, что 74 человека будут депортированы. По остальным идут административные процедуры, но скорее всего, их также выдворят из страны.

Компания, где работали украинцы, отрицает нарушения, объясняя, что сотрудники были присланы в командировку от польской фирмы, что не запрещено законами ЕС.

Однако польская фирма была строительной и по закону не имела права послать своих работников в командировку на продуктовый склад.

Также сообщается, что на складах в пражском регионе платят примерно 950 долларов (около 25 тысяч гривен) в месяц.

Граждане Чехии за такие деньги работать отказываются, поэтому местные фирмы нанимают иностранцев и часто делают в обход закона,

сообщает Радио Свобода.

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