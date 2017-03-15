Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 16 марта

16.03.2017 (06:58)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, местами дождь, в горах местами мокрый снег и снег. Ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 7-12 ° тепла, в горах местами 2 ° тепла - 3 ° мороза.

Ясная погода будет держаться в Ужгороде с завидным постоянством, днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без осадков. Ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки 1-3 °. Ветер северо-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 9-11 ° тепла.

Восход 06:39 Закат 18:39

Температура за последние 130 лет 16 марта:

МАКС: 20.8° (1972)

МИН: -9.0° (1963)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова.

В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.