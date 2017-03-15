Интересные места Ужгорода: площадь Лаборца (ФОТО)

16.03.2017 (07:18)

Площадь Лаборца в Ужгороде

От транспортного моста через Ротари-парк разворачивается площадь Лаборца. Старинная, почти не измененная со времен чешского правительства, она располагается на углу улиц Закарпатской и Яна Гуса.

Уютное место в самом сердце Ужгорода, здесь особая энергетика и особый шарм... во все времена года.

Историческая местность имела и свои периоды упадка и расцвета. Еще несколько лет назад ее было завалено мусором, а газоны напоминали пустыню. Но благодаря неравнодушным горожанам, площадь получила второе дыхание.

Поскольку проектантами весь район был спроектирован в садовом стиле, именно такой вид имеет площадь Лаборца и сейчас.

Следует отметить, что именно Лаборец князь раннефеодального государства славянских племен белых хорватов между Тисой и Дунаем, считается основателем Ужгорода.

«В IX веке замок Лаборца (castrum Hung) превратился в укрепленный раннее феодальный город-поселение (ныне Ужгород), который стал центром нового славянского княжества. Лаборец княжил в Ужгороде во времена правления в Великоморавскому государству Святополка I (871-894), и Симеона I Великого (893-927) в Болгарском царстве. Первом из них Лаборец подчинялся и платил дань, а болгарский царь Симеон, расширяя свою державу на север, делал попытки сделать Лаборца своим вассалом», - говорится в Википедии.

Кстати, улицы Лаборца есть почти в каждом закарпатском городе, а вот площадь и памятник – только в Ужгороде.

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Как площадь Лаборца обрела хозяина и не стала частной собственностью (ФОТО)



