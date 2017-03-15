Крым отмечает годовщину исторического референдума

16.03.2017 (07:49)

Россия и Крым 16 марта отмечают воссоединение

Сегодня отмечается третья годовщина исторического воссоединения Крыма с Россией. Референдум, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы республика вошла в состав России, состоялся 16 марта 2014 года.

В честь третьей годовщины воссоединения с Россией на полуострове пройдет финальный матч футбольного турнира на кубок «Крымская весна», в котором впервые дебютировала сборная республики. В Севастополе устроят самый массовый в истории города молодежный флешмоб «Горжусь Россией». Около 3 тысяч горожан развернут «живой» флаг РФ, символизирующий голоса сотен тысяч жителей полуострова.

Жители Крыма за это время сумели справиться с многими трудностями, в том числе с экономические санкциями, а также энергетической и продовольственной блокадами. За три года в Крыму сделано больше, чем за 23 года после распада СССР. Уже в 2018 новый терминал аэропорта в Симферополе откроет свои двери для гостей полуострова. Тогда же должны запустить автомобильное движение по Керченскому мосту.

Но самое главное - на территории Крыма нет войны и не гибнут люди!