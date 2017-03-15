Клиника "Гемо Медика" в Ужгороде наживается на лжедиагнозах

16.03.2017 (07:56)

"Гемо Медика" в Ужгороде обманивает пациентов зарабатывая на этом

В группе Фейсбук "Не рекомендую" ужгородские родители написали о том, как клиника "Гемо Медика" обманивает пациентов зарабатывая на этом.

Мама из Ужгорода рассказала вот такую историю:

Уважаемые родители, будьте осторожны когда сдаете анализы в Гемо Медика. Недавно в нашей школе девочка заболела менингитом. Также обнаружили в легкой форме еще у двоих детей и у учительницы носительство. Так как учительница приходила в наш класс, родители решили сдать анализы на Менингококковую инфекцию. У нашего сына обнаружили носительство Менингококковой инфекции. Сразу как это обнаружили после нас пошло сдавать еще пол класса а это 160 дол, и еще думаю пол школы.

Приписали и меньшему сыну как будто он тоже носитель. Сначала мы поверли анализа, потому что были немного испуганы. После приема антибиотиков обнаружили вновь после чего мы поехали в Венгрию, где врачи вообще были в шоке как можно носительство лечить. Сумамед на детей не подействовал так как он устойчив.

Но анализ в Венгрии показал что никакой менингококковой инфекции в них нет и не было. Добавляю фото где видно, что высеяли только staphylococcus, это у старшего, а у младшего вообще чисто. А из-за неправильного анализа могли покалечить полностью здоровых детей. Не говоря о то, что ребенок не ходил в школу 3 недели, плюс куча потраченных денег на ветер, плюс нервы.

-

Напомним, в феврале В Ужгороде в начальной школе из-за менингококка приостановили обучение



