Хакеры выложили в сеть порноснимки известной российской телеведущей (ФОТО 18+)

16.03.2017 (08:25)

В Интернет слили порноснимки известной российской телеведущей

Интимная жизнь известной российской телеведущаей и модели Виктории Якубовской стала всеобщим достоянием. Ее интимные и порно снимки попали в Интернет.

В лентах у почти 200 тысяч подписчиков “инстаграма” телеведущей и модели Виктории Якубовской появились фото из её личного интимного архива. Страница модели, являющейся ведущей российского представительства телеканала World Fashion Channel, буквально за 20 минут заполнилась фотографиями, на которых Виктория изображена абсолютно голой в компрометирующих позах. На нескольких эротических снимках модель позирует беременной.

В комментариях под фотографиями знакомые Якубовской сообщили её подписчикам, что телефон телеведущей был украден. Подруга модели Виктория Боня встала на защиту “пострадавшей” и пристыдила хакеров: “Как вам не стыдно лезть в чужую жизнь и портить её таким образом? Вы хоть понимаете, что натворили? Её жизнь и репутация испорчены навсегда. Злые люди, ужас. Куда катится мир”, — написала Виктория Боня под фото голой Якубовской.

За ночь пикантные публикации были удалены со страницы Якубовской по правилам “Инстаграма”, запрещающим откровенные снимки. В пресс-службе World Fashion Channel сообщили, что о произошедшем им на данный момент ничего не известно.

На слишком откровенных фотографиях манекенщица предстает в весьма провокационных ситуациях. Якубовская утверждает, что ее телефон украли и намеренно достали самые спорные селфи.

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