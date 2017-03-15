Курс валют на 16 марта (+ новости экономики)

16.03.2017 (08:37)

Курс валют в банках Ужгорода 16 марта

Сегодня НБУ укрепил курс национальной валюты, цена доллара в Украине упала.

На сегодня, 16 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,88 грн;

1 евро – 28,55 грн;

10 российских рублей – 4,54 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 2 копейки.

Курс евро упал на 5 копеек. Российский рубль "похудел" на 1 копейку.

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Сбербанк России в Украине с 16 марта установил новые временные суточные лимиты по операциям, в частности, ввел их на безналичные операции. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, суточный лимит на операции по снятию наличных с карточных счетов теперь составляет 20 тысяч грн (около 750 долларов) по одному карточному счету клиента. Любые безналичные операции с карточных счетов ограничены суммой 30 тыс. грн (около 1 100 долларов) в сутки на человека. Также вводится лимит в 30 тыс. грн на любые безналичные переводы.

В банке такие ограничения объяснили необходимостью обеспечить стабильность в обслуживании клиентов "в условиях противозаконных действий в отношении банка".