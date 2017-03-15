На границе в Закарпатье румына лишили авто из-за двухсот пачек сигарет (ФОТО)

16.03.2017 (08:55)

На КПП "Солотвино" у румына конфисковали "Рено"

Вчера в пункте пропуска «Солотвино», что на границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда помешали попытке незаконного перемещения табачных изделий через границу.

Во время осуществления контрольных мероприятий, был обнаружен автомобиль марки «Рено», в котором 49-летний гражданин Румынии пытался скрыть почти 200 пачек сигарет.

В ходе погранично-таможенного осмотра транспортного средства, в передней панели и в крыше транспортного средства под обшивкой пограничники обнаружили 180 пачек сигарет, из которых 120 пачек марки «Davidoff» и 60 пачек сигарет марки «Rothmans» с акцизной маркой Украины.

Сигареты у иностранца изъяли установленным порядком и оценили в 4228 гривен. Также правонарушитель лишился и своего авто, сумма оценки которого составила 114407 гривен.

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Закарпатские пограничники предупредили две попытки контрабанды сигарет (ФОТО)



