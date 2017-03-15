Населению объяснили почему оккупированный Донбасс не оккупирован

16.03.2017 (12:07)

Путин намутил : Ужас какой то гибридный , а не война

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о двух альтернативах развития неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом он говорил в своем интервью на 24 канале.

По словам Порошенко, первая стратегия, проталкиваемая "политиканами", это закон об оккупированных территориях. Президент заявил, что это "приведет к очень простой вещи - Донбасс будет отрезан, огражден стеной и подарен Путину".

"Там не смогут находиться никакие международные организации. Нет ОБСЕ, нет санкций, нет механизма возврата. Это настоящий подарок Путину и легитимизация нахождения России на этой территории", - подчеркнул глава государства.

Порошенко считает, что правительству необходимо принять закон, который обеспечит возвращение украинского суверенитета на Донбасс, базирующийся на Минских соглашениях. Он отметил, что для этого необходимо прекратить огонь, вывести российские войска и восстановить контроль над границей.

Как отметили СМИ, примечателен тот факт, что Порошенко сам неоднократно называл неподконтрольную территорию "оккупированной".

Но как все годы российской оккупации и агрессии на неподконтрольных и оккупированных территориях в Донбассе работали сотни неоккупированных Путиным и подконтрольных Украине предприятий... Ужас какой то гибридный , а не война.

В общем Путин так все запутал с Донбассом, что без пол-литра не разобраться