Закарпатец убил свою сожительницу, а затем вызвал врачей (ФОТО)

16.03.2017 (13:11)

Закарпатец спьяну лишил жизни свою сожительницу

Вчера, 15 марта, в с.Нижняя Апша Тячевского района во время семейной ссоры на почве злоупотребления алкоголем 61-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 68-летней сожительнице. От полученных травм женщина скончалась. Убийцу задержала полиция.

Вчера поздно вечером в Тячевскую полицию поступило сообщение от врача сельской медамбулатории о том, что он констатировал смерть женщины в селе Нижняя Апша с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Тячева. На полу в приемной комнате дома правоохранители обнаружили тело 68-летней хозяйки с множественными ушибами лица и грудной клетки, а также следы крови.

В совершении убийства пенсионерки полиция заподозрила ее 61-летнего сожителя. Как установили правоохранители, мужчина работает трактористом. Днем он подрабатывал у людей на огородах. А вечером вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. На этом фоне между сожителями возникла ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина стал избивать женщину. От полученных травм несчастная скончалась. Сам убийца вызвал после врачей, но было уже поздно...

По данному факту полиция Тячева начала уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Подозреваемый в убийстве женщины задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания Тячевского полиции. Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели пенсионерки.

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