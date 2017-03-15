Закарпатец воткнул нож в шею своему товарищу (ФОТО)

16.03.2017 (13:41)

Закарпатец ударил товарища ножом в шею

Вчера, 15 марта, около 16 часов в полицию Берегово позвонил дежурный врач и сообщил, что каретой скорой помощи к ним доставили молодого человека с ножевым ранением шеи.

Работникам полиции не удалось пообщаться с потерпевшим, поскольку тот находился в реанимации и под действием медикаментов. Однако, уже через несколько часов местные полицейские установили, что данное преступление совершил мужчина, с которым потерпевший совместно проживал.

Данное событие произошло в доме потерпевшего. Там правоохранители обнаружили следы крови и орудие убийства – кухонный нож. 35-летний подозреваемый пояснил, что нанес удар ножом потерпевшему на почве длительных неприязненных отношений и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции задержали преступника в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Проводится расследование.

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