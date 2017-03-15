Безвиз даст украинцам не только права, но и обязанности (ВИДЕО)

16.03.2017 (14:08)

У ЕС никаких отметок в календаре по дню, когда украинцы получат безвиз, нет

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Предоставление украинцам возможности путешествовать по странам Европейского Союза без виз – чуть ли не одна из самых яростно обсуждаемых тем, что уже в течение нескольких лет звучит с политических трибун, залов заседаний и заголовков в СМИ.Представители ЕС не раз уверяли украинскую сторону в том, что наше государство выполнило все необходимые условия для того, чтобы для ее граждан был введен разрешение безвизового въезда.В свою очередь украинские чиновники и даже первые лица государства чуть ли не каждый месяц сыпали обещаниями, предположениями и заверениями об «окончательном» одобрение безвиза для Украины, уверенно называя конкретные даты.Однако, на самом деле у ЕС никаких отметок в календаре по дню, когда украинцы получат безвіз, нет. Процесмає занять определенное время, он зависит от ряда факторов и не имеет четкого срока завершения.Для получения безвизового режима Украины с ЕС законодательной инициативе Еврокомиссии надо пройти еще несколько этапов.Первый – утверждение законопроекта Европарламентом и в Совете Евросоюза. Сейчас заявка Украины прошла только три этапа из девяти. И каждый из уже пройденных шагов-процедур длился по-разному. Например, докладчика по нашему безвизовому вопросу в профильном комитете Европарламента выбирали 8 дней, законопроект согласовывался в комитете ЕП 151 день, еще 3 дня проект готовился к представлению на рассмотрение на пленарном заседании Европарламента. Сейчас «украинский безвиз» дошел до этапа рассмотрения законопроекта на пленарной сессии ЕП. Это может произойти 5 апреля – по крайней мере, такая предварительная дата голосования значится в карточке безвизового законопроекта.После рассмотрения, голосования и возможного одобрения законопроекта в Европарламенте он попадет в Совет ЕС. Возможно, это произойдет в мае. После того, как украинский безвиз одобрят министры стран ЕС, закон должны подписать президент Европарламента и глава МИД председательствующей сейчас в ЕС Мальты. Потом его должны опубликовать в Официальном журнале ЕС, и 20 дней безвизовый режим начнет действовать. Сейчас можно услышать о «окончательное» предоставление безвиза в июне этого года. Но, опять же, это на сегодня - прогнозы.Украинцы так ждали безвиз, а политики так много о нем говорили и так мало объясняли, что сейчас о заветное отмены виз среди населения есть куча мифов и стереотипов. Большинство граждан за передергивание фактов и выдавание желаемого за действительное в речах политиков и заголовках СМИ решили, что после предоставления Украине безвиза наступит «смывание границ» и «свободная жизнь» в ЕС.На самом же деле Евросоюз никому такого не обещал. Безвизовый режим предоставляет возможность для краткосрочных поездок в страны ЕС и другие, которые относятся к Шенгенской зоне (до 90 дней в течение 180-ти, не коснется Великобритании и Ирландии) при наличии биометрического паспорта. Безвиз не позволяет постоянного жительства, учебы или трудоустройства и не отменяет проверок на границе. Но пакета документов, которые украинцы обычно подают с заявками на получение виз, собирать не надо будет – справок с работы и банка, например. У вас могут попросить подтвердить цель поездки и «гарантию» возврата обратно – проживание в отеле, обратный билет, проверка финансовой состоятельности. Собственно, так есть и теперь.Нарушение правил срока пребывания на территории Евросоюза грозит немаленький штраф с выдворением из страны с запретом на въезд в ЕС на определенный период. Массовые нарушения могут иметь нехорошие последствия для страны – углубленную проверку всех ее граждан на границе с ЕС или приостановка безвизового режима.«Поехать и попросить остаться» тоже не получится: почему-то украинцы решили, что безвиз каким-то образом может «помочь» получить статус беженца в ЕС, но это – еще один яркий миф.Относительно учебных курсов в странах Европейского Союза (Шенгенской зоны), то для этого, например, каких-то отдельных требований нет: безвизовый режим позволяет проходить краткосрочные учебные курсы до 90 дней. Еще из «плюсов» – отсутствие визового сбора и существенное упрощение путешествий, которые не превышают разрешенный срок пребывания на территории ЕС.Президент Порошенко 23 октября прошлого года заявил, что уже 24 ноября Украина должна иметь безвизовый режим с ЕС. То есть, что украинцы получат безвиз до саммита Украина-ЕС.Тогда главным аргументом, который «объяснял» затягивание с предоставлением Украине безвизового режима, были споры между Европейским парламентом и Европейской комиссией о полномочия относительно прекращения безвизового режима для любой из стран (из-за опасения массовой миграции и не только с Украины). Но сейчас «suspension mechanism» уже принято: 27 февраля Совет Евросоюза утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами и он может быть применен ко всем «безвизовых» государств. 1 марта в Брюсселе состоялось подписание принятого решения о suspension mechanism – как раз тогда, когда и церемония подписания безвизового режима для Грузии. Механизм приостановления безвиза значительно упростит преодоление случаев злоупотребления им. Поэтому украинцам не стоит «испытывать судьбу». Впрочем, Украина выполнила все 144 условия, которые были обязательными и принципиальными для запуска безвизового режима с ЕС, механизм приостановления принят (а это дает определенные гарантии, что в случае массовых нарушений, рычаги влияния есть очень серьезные), однако, решение требует больше времени.Анна Семенюк, Ужгородский прес-клуб.