В Ужгороде наркодиспансер продолжает отпускать пьяных водителей (ВИДЕО)
16.03.2017 (15:04)
В Ужгороде врач признал пьяного водителя трезвым
Во вторник ужгородские патрульные в микрорайоне Подлипники за нарушение ПДД остановили серебристую Вред. Общаясь с водителем они заметили у него явные признаки опьянения.
Полисмены, с согласия водителя, освидетельствовали его на Драгере, однако с результатом теста в 0,87 промилле, при разрешенных законом 0,2, водитель не согласился и пожелал пройти тест в Закарпатском областном наркологическом диспансере.
Приехав на освидетельствование полицейские, присутствуя во время «продувки» на приборе, увидели результат в 0,69 промилле. Однако, к их удивлению, врач в своем заключении указал, что водитель трезв, отпустив его и позволив ему дальше управлять автомобилем.
Полицейские вспомнили, что ранее этот же врач уже принимал подобные решения – при превышении допустимой нормы в несколько раз отмечал в выводах, что водители трезвые.