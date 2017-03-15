ПРОВЕДИТЕ СВОЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР НА «ОСТРОВЕ БЕЗУМНОЙ ЛЮБВИ»

16.03.2017 (15:15)

Остров безумной любви

24 марта в Закарпатском драмтеатре состоится показ прекрасного спектакля с участием известных актеров.

В скучный и однообразный мир человека, живущего в одиночестве, как вихрь врывается веселая и смелая женщина, перевернув его жизнь вверх ногами.Она заставляет его радоваться каждому дню, смотреть с улыбкой на ряд невероятных событий и поверить в любовь.

Билеты можно приобрести в гастрольной кассе драмтеатра с 11 до 18 часов ежедневно (кроме субботы).

Справки и заказы по тел.: 0990291771



















