ПРОВЕДИТЕ СВОЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР НА «ОСТРОВЕ БЕЗУМНОЙ ЛЮБВИ»

|Остров безумной любви
24 марта в Закарпатском драмтеатре состоится показ прекрасного спектакля с участием известных актеров.
В скучный и однообразный мир человека, живущего в одиночестве, как вихрь врывается веселая и смелая женщина, перевернув его жизнь вверх ногами.Она заставляет его радоваться каждому дню, смотреть с улыбкой на ряд невероятных событий и поверить в любовь.
Билеты можно приобрести в гастрольной кассе драмтеатра с 11 до 18 часов ежедневно (кроме субботы).
Справки и заказы по тел.: 0990291771
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