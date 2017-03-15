Закарпатские депутаты выступили против торговли с Россией

16.03.2017 (16:12)

Внеочередное пленарное заседание шестой сессии Закарпатского облсовета

В четверг, 16 марта, на внеочередном пленарном заседании шестой сессии областного совета VII созыва присутствуют 37 областных избранников приняли обращение к Президенту Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана относительно необходимости защиты национальных интересов в ситуации, которая сложилась на востоке Украины.

В проекте документа, который заблаговременно был обнародован на сайте облсовета, текст которого зачитал председатель облсовета, сказано: «В состоянии нарастающего конфликта на Востоке нашего государства, нововиявленим деструктивным фактором для разъединения украинского народа и источником внутреннего конфликта внутри страны становится вопрос «за» или «против» торговых отношений с предприятиями на оккупированной территории.

С целью преодоления назревающего конфликта в украинском обществе, недопущения политических спекуляций и устранения причин противостояния между участниками блокады торговли с ОРДЛО и властью, обращаемся к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Верховной Рады Украины с предложением организовать открытый диалог по выработке путей преодоления ситуации, которая сложилась. При этом, в основу такого диалога должны быть поставлены национальные интересы Украины, а к выработке совместных шагов решения кризисной ситуации должны быть привлечены народные депутаты и чиновники, независимые эксперты, представители от организаторов блокады.

Целесообразно провести независимый экономический аудит с целью принятия решения относительно деятельности предприятий и учреждений, в том числе банковских, с российским капиталом.

Поддерживая решения, принятые 15 марта этого года Советом национальной безопасности и обороны Украины относительно противодействия гибридным угрозам национальной безопасности Украины, требуем от всех органов власти, политических сил обеспечить выполнение решений СНБО, в частности обеспечить прекращение перемещения товаров, кроме гуманитарных, через линию разграничения и обеспечить надежное функционирование топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины.

Выступаем также за мирное и цивилизованное урегулирование общественно-политической ситуации в Украине и против применения физической силы против участников мирных акций, в том числе связанных с торговой блокадой», – говорится в проекте обращения закарпатских депутатов облсовета.

Окончательный вариант обращения будет сформирована исполнительным аппаратом облсовета, поскольку после выступления в ходе заседания председателя правления ОО «Союз участников боевых действий «Объединенные войной», Николай Марчишак вместе с депутатом Андреем Шекетою отметили необходимость внесения в текст обращения о полном прекращении торгово-экономических отношений с Россией и временно оккупированными территориями. А также, создании Временной следственной комиссии ВРУ относительно установления законности торговли с оккупантами и предоставления правовой оценки силового разгона блокировщиков.

Обращение будет направлено и народным депутатам Украины от Закарпатской области для реагирования в пределах полномочий предоставленных им законодательством Украины.

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