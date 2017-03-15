В Боздошском парке Ужгорода нашли следы жизни человека (ФОТО)

16.03.2017 (17:09)

В ужгородском Боздошском парке поселились бомжи

Таинственный Боздошский парк всегда привлекал внимание общественности. Хоть сейчас большая его часть заброшена и заросла кустарниками... в нем живут... и не только дикие животные.

Журналист сайта "Закарпатские новости" на днях нашел там следы человека... не первобытного, но явно бездомного. Из всего видно, что там жили закарпатские робинзоны.

В последнее время проблема бездомных становится все более актуальной. Бомжей становится все больше. Те, кто остался без крыши над головой, ищут убежище где-нибудь.

Многие из ужгородцев помнит человека по имени Миша, который подносил продавцам товар на зеленый рынок, что на площади Корятовича. За это получал по 3-5 гривен. Бездомный не просил от людей денег, просто помогал им, а когда ему давали больше, например, 10 гривен, думал, что банкноты фальшивые.

Когда его спрашивали, где он ночует, говорил, что в районе ОГА, в коллекторе на трубе... рядом с крысами. В другой раз подчеркивал, что возле Сливки. На вопрос, у какого именно, отмечал, что у бывшего ректора УжНУ... на кальварии... возле могилы.

Имел этот мужчина и сестру в Ужгородском районе. И как-то даже она забрала его к себе жить, но он вскоре опять вернулся в Ужгород.

В подвалах и люках ночевали своего времени и другие бездомные. Куда они перебрались теперь – остается тайной.

Жители Боздоського парка, скорее всего, также бездомные. В частности, возле места, где они устроили себе палатку, есть много мусора, одежда, посуда.

Импровизированная беседка, видно, служила им укрытием от осадков. Там они и ночевали, застелив землю пенопластом, чтобы было хоть немного теплее.

Палатка же спрятали в заросли, подальше от человеческого глаза. Вероятно, сейчас в нем никто не живет, однако бывшие пожитки также владельцы не забрали.

Между посудой является задымлена кружка, миски, кастрюли. Их хозяева готовили себе пищу на костре. Складывается впечатление, что жили они не просто в спартанских условиях, а как на фронте.

Неизвестно, почему бездомные оставили там вещи, куда подевались сейчас, что их выгоняют из парка, да и вообще сколько их там было.

К сожалению, проблема социально незащищенных земляков на государственном уровне сводится к сухих статистических отчетов, подсчет количества бездомных, которых и так нельзя посчитать, а не в помощи им вернуться к нормальной жизни.

Никто не говорит, что бездомным надо открывать счета в банках, но хотя бы элементарно поддержать, в том числе – психологически и едой – можно. В европейских странах давно отработана комплексную систему работы с ними. Она опирается на сотрудничество международных институтов, государства, и общественных организаций. В Нидерландах (там наименьшее количество бездомных — один человек на тысячу граждан), около ста двадцати организаций предоставляют почти 250 видов услуг бездомным. В перечень, кроме питания и обеспечения ночлігом, обязательно входят психологическая, социальная, юридическая услуги. У нас же – бездомных преимущественно упорно не замечают... ни государство, ни общество.

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Ужгородские депутаты отдали под застройку Боздошский парк? (ВИДЕО)



