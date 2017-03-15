Гибридная война : Львов решил завалить мусором сепаратистов Донбасса

16.03.2017 (18:23)

Приключения львовского мусора продолжаются

Приключения львовского мусора продолжаются. На этот раз его занесло аж на Донбасс. Минувшей ночью в Покровске Донецкой области задержали пять фур с мусором из Львова.

"Мусорные караваны" из Львова доехали и до Донетчины. Сегодня в Покровске задержали 5 фур со "львовским мусором". На месте работает следственно-оперативная группа.

А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания "Великого мусорного пути"? Видимо, ближе ничего не нашли, чем вести мусор за 1200 км.

"Директор свалки города Покровск заключил соглашения на год со львовской ООО "Грінера Україна" о приеме мусора, так как у предприятия нет денег оплачивать коммуналку. Договор заключили до 10 марта 2018 года".

Как житель Донецкой области, считаю, что Покровский городской голова Ruslan Trebushkin должен отреагировать по этому вопросу. Только представьте, этот мусор везут практически через всю страну, разбрасывая по пути", - написал начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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