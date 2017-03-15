В двух ДТП произошедших на Закарпатье пострадали дети (ФОТО)

16.03.2017 (18:54)

В ДТП на Закарпатье пострадали несовершеннолетние

Вчера и сегодня 16 марта, на Закарпатье произошли сразу два резонансных ДТП, в результате которых были травмированы два несовершеннолетних ребенка. Один из водителей был пьян, а вот другой вообще сбежал с места аварии.

Вчера, 15 марта, около 16 часов в с.Новоселица Тячевского района произошло ДТП с пострадавшей несовершеннолетней. Автомобиль марки «Фольксваген Кадди», за рулем которого находился 48-летний житель с.Калины, наехал на 14-летнюю девушку-пешехода. От удара и падения на землю пострадавшая получила перелом затылочной кости и была доставлена в больницу.

Водитель скрылся с места ДТП, его разыскали работники Дубовского отделения полиции. По данному факту начато уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, что повлекло средней тяжести телесное повреждение). Машину задержали на спецплощадку полиции.

А уже сегодня утром, около 8 часов, ДТП с пострадавшим ребенком произошло в с.Нересница Тячевского района. 20-летний житель соседнего села Ольховские Лазы, управляя автомобилем ВАЗ-21110 в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза выявила у него почти два промилле алкоголя) не справился с управлением и выехал на левую обочину. Там машина наехала на 9-летнюю девочку, которая шла в школу.

В результате наезда автомобиля ребенок получил тяжкие телесные повреждения (ей серьезно повредило ножку). Потерпевшую доставили в Тячевской больницы.

Работники группы быстрого реагирования Дубовского отделения полиции, прибыв на место происшествия, задержали виновника трагедии - 20-летнего жителя с.Ольховские Лазы.

По данному факту полиция Дубового начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение). Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Пока же он задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания Тячевского отдела полиции. Автомобиль доставлен на спецплощадку полиции.

Расследование обоих резонансных аварий с пострадавшими несовершеннолетними продолжается, информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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