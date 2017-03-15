Те , кто шипит галицким акцентом, открыли на Ратушняка уголовное дело

16.03.2017 (21:02)

Ответ СБУ на депутатское обращение Ирины Подоляк

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего мэра Ужгорода Сергея Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила народный депутат от "Самопомощи" Ирина Подоляк на своей странице в Facebook.

«В результате моего обращения, СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке», - написала нардеп и обнародовала документ, который получила от СБУ в ответ на свое обращение.

1 февраля нардеп обратилась в Службу безопасности Украины по поводу призывов бывшего городского головы Ужгорода Сергея Ратушняка отделить украинские регионы стенами от бандеровцев.

«Я здесь в СБУ решила написать, потому что 30 января 2017 бывший мэр Ужгорода Ратушняк Сергей (жаль такой замечательный город вспоминать рядом с такой фамилией) на своей странице в ФБ опубликовал сообщение, в котором призвал строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти ... в комментарии к своему сообщению он пишет, что «только у хохлов все вопросы и проблемы решены и осталось расстреливать всех, кто шипит галицким акцентом, который обозначили украинском языке», называет украинский язык «хрюканьем и рвотой», - сообщила она.

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