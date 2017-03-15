Брензович : Борьба с двойным гражданством противоречит Конституции

16.03.2017 (21:35)

Василий Брензович

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Народный депутат Украины Василий Брензович считает инициативу Президента по борьбе с двойным гражданством таковой, что противоречит Конституции. Об этом он заявил в комментарии, появившемся в интернете."В Конституции Украины четко записано, что никто не имеет права лишить человека украинского гражданства", - заявил Василий Иванович.Народный депутат также высказался по проектам законов, которые имеют целью расширить сферу применения украинского языка и усилить контроль за их соблюдением. Как известно, такие намерения уже вызвали неоднозначную реакцию в обществе, особенно в многонациональных регионах."Думаю, в такое непростое время необходимо выходить с инициативами, которые укрепляют единство нашего государства, решают существующие проблемы, а не создают новые", - считает Василий Брензович.