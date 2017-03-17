Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 17 марта

17.03.2017 (06:19)

В Ужгороде малооблачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, днем 7-12 °, в горах местами 0-5 ° тепла.

Первая половина дня в Ужгороде будет ясной, а после обеда на небе появятся облака. Без осадков. Ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе заморозки 1-3 °. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 10-12 ° тепла.

Восход 06:36 Закат 18:41

Температура за последние 130 лет 17 марта:

МАКС: 19.3° (1972)

МИН: -7.5° (1963)

Народный прогноз погоды: 17 марта отмечается день памяти преподобного Герасима Иорданского.

В народе Герасима называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе - так и весна на дворе». Если грач прилетел, через месяц снег сойдет. Когда грач с земли хворостину поднимает - солнечное лето обещает. Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего будет дождь).