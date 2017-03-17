В Закарпатье люди ежедневно преодолевают бродом горную реку (ВИДЕО)

17.03.2017 (06:58)

Описание

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Моста через Тереблю нет. А временную самодельную кладку постоянно сносит вода. Последний раз ее разбило в прошлом году в ноябре. А ремонтировать начнут только в апреле, когда пройдет паводок.Теребля — река в Закарпатской области Украины, правый приток Тисы. Бассейн Дуная. Исток — Межгорский район, возле оз. Синевир, слияние малых рек Ростока и Слобода. Впадает в р. Тиса у пос. Буштына. Длина реки — 91 км, площадь её водосборного бассейна — 750 км², уклон — 9,3 м/км, средняя глубина — 0,7 — 1,5 м.