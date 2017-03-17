Венгрия передала Закарпатью вакцины от кори, паротита и краснухи (ФОТО)

17.03.2017 (08:00)

Венгрия помогла Закарпатью с вакциной

В рамках гуманитарной помощи Венгрия выделила Закарпатской области вакцину от кори, паротита и краснухи. Груз из Будапешта в Ужгород доставили на спецавтомобиле в четверг, 16 марта.

На венгерско-украинской границе его приняли председатель ОГА Геннадий Москаль и Генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайла.

– Область испытывает нехватку вакцины для прививки детей, поэтому мы обратились за помощью к Венгрии, – отмечает Г.Москаль. – И хотя правительство Украины недавно закупило определенное количество соответствующих препаратов для Закарпатья, однако для полной вакцинации их недостаточно. Это только первый транш помощи, за которую Закарпатье выражает Венгрии искреннюю благодарность.

Получателем гуманитарного груза выступило общество «Красный крест», которое после таможенного оформления вакцины передало ее Областной инфекционной больнице.

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