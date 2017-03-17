Курс валют на 17 марта (+ новости экономики)

17.03.2017 (08:52)

Курс валют в банках Ужгорода 17 марта

В Украине иностранные валюты официально подорожали.

На сегодня, 17 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,97 грн;

1 евро – 28,93 грн;

10 российских рублей – 4,63 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 9 копеек.

Курс евро вырос сразу на 38 копеек. Российский рубль "поправился" на 9 копеек.

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Руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила свое намерение в обозримом будущем уйти с должности.

"На этой позиции должен быть профессионал и технократ. Я абсолютно убеждена, что вы увидите такого номинанта", – сказала глава НБУ на инвестиционной конференции в Киеве.

При этом Гонтарева отметила, что предупредит о своем уходе с поста главы Нацбанка минимум за месяц.