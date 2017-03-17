В "Фольксвагене" румына закарпатские пограничники обнаружили тайник (ФОТО)

17.03.2017 (09:04)

В Закарпатье на границе с Румынией задержали авто с контрабандой

Пограничники Мукачевского отряда помешали очередной попытке незаконного перемещения табачных изделий через границу.

Так, вчера, в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Дьяково», на выезд из Украины по полосе движения «зеленый коридор», прибыл легковой автомобиль марки «Фольксваген» под управлением гражданина Румынии.

Принимая во внимание имеющуюся оперативную информацию о возможной перевозке в данном транспортном средстве предметов и материалов, запрещенных к перемещению через границу, пограничниками было принято решение о проведении углубленного досмотра данного авто.

Во время проведения совместного погранично-таможенного осмотра транспортного средства, инспектором пограничной службы было обнаружено сигареты «Rothmans» с акцизной маркой Украины в количестве 655 пачек. Чтобы скрыть сигареты, 48 - летний румын упаковал ними специально изготовленный тайник в топливном баке своего авто. На правонарушителя установленным порядком составлен протокол. А сам иностранец лишился не только контрабандного табака, но и своего авто. Сумма оценки сигарет составила более 12 тысяч гривен, автомобиль оценен в 29 тысяч гривен.

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На границе в Закарпатье румына лишили авто из-за двухсот пачек сигарет (ФОТО)



