55 жителей Закарпатья обвиняют в незаконном получении гражданства Венгрии

|Закарпатцы незаконно получают венгерское гражданство
Представительница оппозиционной партии "Диалог для Венгрии" (PM) Тимеа Сабо обратилась с официальным запросом к министру внутренних дел Венгрии о ситуации с мошенничествами вокруг получения венгерского гражданства на Закарпатье.
Среди вопросов, которые ее интересовали, были следующие: много людей получили паспорт незаконным путем и какой риск это представляет для национальной безопасности? Также Тимея Сабо спрашивает какие гарантии дает правительство, что мошеннический "бизнес" на гражданстве не будет продолжаться и впредь.
По информации венгерских СМИ преступники за сумму от 1 до 9 млн форинтов могли "купить" себе, например, имя и фамилия закарпатского венгра. Следует отметить, что в сертификате о получении гражданства Венгрии и удостоверении личности государственного образца, которые получают новые граждане действительно нет фотографии владельца.
По словам министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера теперь привлечен к ответственности за мошеннические действия, связанные с получением венгерского гражданства, 55 человек. В настоящее время открыто 26 уголовных дел, 16 - уже получили обвинительное заключение прокуратуры, два дела завершено.
Министр также сообщил, что соответствующие органы власти делают все для выявления и устранения любой угрозы для национальной безопасности.
Кстати, еще в 2015 году речь шла о 128 случаях получения гражданства Венгрии незаконным путем. Большинство из тех, кто незаконно пытался получить гражданство Венгрии в регионе Саболч-Сатмар-Берег, были жителями Закарпатья.
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