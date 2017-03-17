В Долине нарциссов зацвели подснежники, пожар не нанес ущерба нарциссам (ФОТО)

17.03.2017 (11:44)

Долина нарциссов не пострадала от поджога

Информация о том, что поджог сухой травы в «Долине нарциссов» нанес непоправимый ущерб уникальному заповеднику, не соответствует действительности. На месте пожара уже выросли подснежники, а в мае зацветут и нарциссы.

– Поджоги сухой травы на Закарпатье, к сожалению, стали нехорошей традицией, – отмечает Геннадий Москаль. – Обращение спасателей к местным крестьянам с просьбой прекратить эту практику не имеют эффекта. Сухая трава почти ежегодно выгорает и в «Долине нарциссов», но ни разу это не повлияло на популяцию этих реликтовых растений.

Поэтому в мае этого года снова приглашаем туристов со всей Украины посетить урочище Киреши на окраине Хуста (дорогу к которому мы обновили в прошлом году) и полюбоваться уникальным природным явлением – цветением узколистных нарциссов.

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Напомним, два дня назад в Интернете распостранили информацию, что В Закарпатье сгорела легендарная Долина нарциссов (ФОТО)



