На КПП "Косино" опять нет электричества, в Венгрию не попасть

17.03.2017 (13:37)

На КПП "Косино" нет электричества

Украинские пограничники закрыли пункт пересечения границы 17 марта в 11.30 часов. О чем сообщили венгерским коллегам. Как отметили, КПП временно закрыто "из-за отключения электроэнергии".

Поэтому движение автомобилей остановлено, пешеходов пропускают. Для восстановления работы нужно несколько часов.

На КПП "Косино-Барабаш" сегодня не советуют ехать тем, кто хочет попасть в Венгрию и в другом направлении.

Путешествующим венгерская полиция советует воспользоваться другими пунктами пересечения границы - например, КПП в Лоне, Тисабечи или Берегшурани.

Украинские пограничники пока ничего не советуют.

Подобная ситуация уже имела место три дня назад. Тогда На КПП "Косино" было

приостановлено автомобильное движение, виной также было отсутствие электроэнергии.