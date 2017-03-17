На КПП "Косино" опять нет электричества, в Венгрию не попасть

|На КПП "Косино" нет электричества
Украинские пограничники закрыли пункт пересечения границы 17 марта в 11.30 часов. О чем сообщили венгерским коллегам. Как отметили, КПП временно закрыто "из-за отключения электроэнергии".
Поэтому движение автомобилей остановлено, пешеходов пропускают. Для восстановления работы нужно несколько часов.
На КПП "Косино-Барабаш" сегодня не советуют ехать тем, кто хочет попасть в Венгрию и в другом направлении.
Путешествующим венгерская полиция советует воспользоваться другими пунктами пересечения границы - например, КПП в Лоне, Тисабечи или Берегшурани.
Украинские пограничники пока ничего не советуют.
Подобная ситуация уже имела место три дня назад. Тогда На КПП "Косино" было
приостановлено автомобильное движение, виной также было отсутствие электроэнергии.
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