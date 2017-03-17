"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Ужгород

17.03.2017 (15:46)

В Ужгород будут курсировать 3 дополнительных поезда

В связи с повышением спроса на путешествия в период школьных каникул, которые начнутся у школьников 27 марта, "Укрзализныця" назначила 3 дополнительных поезда в западном направлении.

Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода и обратно. Укрзализныця предлагает пассажирам заранее планировать свои путешествия и не медлить с приобретением билетов.

Так, с 24 марта по 3 апреля будут курсировать такие дополнительные поезда:

№ 207 Киев – Ужгород, отправление из Киева 24 марта, обратно 26 марта.

№ 207/239 Киев – Ужгород, отправление из Киева 31 марта, из Ужгорода – 1 апреля.

№ 235 Харьков – Ужгород, отправление из Харькова 24 и 31 марта, из Ужгорода – 26 марта и 2 апреля.

Билеты на эти поезда уже можно купить на сайте ПАО «Укрзализныця» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

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"Укрзализныця" отменила онлайн-резервирование билетов на поезда



