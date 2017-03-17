Сдавать на права водители будут по-новому (ВИДЕО)

Экзамены на получение водительского удостоверения изменятся
Экзаменационные билеты для экзаменов на получение водительского удостоверения изменятся. Отныне вопросы будут формировать согласно категории на которую претендует человек.
То есть, если вы хотите водить легковой автомобиль, о правилах вождения грузовиком в вашем экзамене не будет.
2500 новых тестов сейчас проходят общественное обсуждение, каждый желающий в течение марта может пройти тест на главном сайте сервисного центра МВД, и оставить пожелания или замечания по каждому вопросу.