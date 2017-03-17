Трамп принудил Меркель закончить войну на Донбассе и помириться с Путиным

17.03.2017 (22:22)

Трамп и Меркель провели переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Их встреча состоялась в Вашингтоне.

На пресс-конференции после встречи с президентом США канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась своими мыслями касательно того, как нужно решить конфликт на востоке Украины. Канцлер также считает, что необходимо улучшать отношения с Кремлем.

"Мы должны найти решение проблемы в Украине, это должно быть безопасное решение. Но отношения с Россией должны также улучшаться", - заявила канцлер.

Меркель подчеркнула, что "хорошей базой" для этого является Минский процесс. По мнению главы ФРГ, это единственный путь к урегулированию конфликта. Кроме того, Меркель добавила, что Трамп поддержал такой формат переговоров по Украине.

Трамп отметил, что высоко ценит лидерство Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в вопросе разрешения конфликта на Украине, где стороны ведут поиск мирного решения.