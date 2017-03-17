Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 18 марта

18.03.2017 (06:56)

В Ужгороде облачная погода, временами дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, в горах местами мокрый снег и снег, местами сильные осадки. На отдельных участках горных дорог гололедица. Ветер юго-западный 7-12, в горах днем местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем 3-8 ° тепла, в горах местами ночью 0-4 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла.

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. Ночной мелкий дождь к утру затих. Днем он пойдет с большей силой, а к вечеру ослабнет. Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 °, днем 6-8 ° тепла.

Восход 06:34 Закат 18:42

Температура за последние 130 лет 18 марта:

МАКС: 18.7° (1990)

МИН: -6.5° (1997)

Народный прогноз погоды: 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».