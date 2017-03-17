Анонс событий в Ужгородце на выходные (ВИДЕО)

18.03.2017 (08:07)

Областная филармония в Ужгороде

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На выходных ужгородцев и гостей города ждет немало интересных событий.18 марта поклонники спорта смогут посетить чемпионат города по пуерліфтингу, и посмотреть игру уличных команд по мини-футболу. Последний состоится на спортивной площадке школы № 3.Также в этот день, в семнадцать тридцать в Ужгороде начнется черный "Марш славы Героев Карпатской Украины". Стратуватиме шествие от Народного дома "Просвита".19 марта в 12.00 на площади театральной в Ужгороде начнется благотворительный забег ради поддержки проекта установки детской площадки. В каждой возрастной категории будут определены победитель и призовые места. Трасса основного забега для участников от 14 лет проложена Ужгородом и составляет около 2 километров. Все вырученные средства будут использованы в благотворительной программе "Дарим яркое детство".Также 19 марта в филармонии состоится концерт «Европейский фольклор» от ансамбля солистов «Гармония» Начало в 16.00.В течение субботы и воскресенья открыты для посетителей выставочные залы в художественном музее и галереях. Так что приобщайтесь к искусству.