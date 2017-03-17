Насиров сделал фото на память со "смотрящими" в СИЗО

18.03.2017 (08:43)

Насиров со смотрящими Аликом, Бубой и Львовским

Журналисты выяснили подробности "времяпровождения" опального главы Госфискальной службы Романа Насирова в Лукьяновском СИЗО.

Собственно, о том, в каких условиях в изоляторе был глава фискалов, свидетельствует фон групповой фотографии Насирова, которая появилась недавно в социальных сетях – там чиновник стоит в обнимку с несколькими людьми в спортивных костюмах. В комнате, на заднем фоне – пластиковое окно и занавески.

По информации СМИ в криминальных кругах, стоящие рядом люди – это "смотрящие" по Лукьяновскому СИЗО от воров – некие "Алик" (известный вор-домушник по фамилии Хуснулин), "Буба" и "Львовский".

"Это смотрящие по Лукьяновке от воров "Недели" и "Лёры Сумского". Смотрящие – не из "спортсменов", а из числа блатных. Смотрящие фактически держат под контролем весь СИЗО, негласно им разрешено свободно перемещаться по всему изолятору в любое время. Администрация СИЗО неофициально сотрудничает со смотрящими и решает вопросы откатов себе от "грева" - финансовой помощи заключенным с воли. Размеры откатов администрации – от 30 до 40% от всей суммы. Ваш Насиров сидел в привилегированной "хате", оборудованной по высшему классу. Там есть отдельный душ с бойлером, теплый туалет облицованный плиткой, плазменный телевизор, интернет-роутер. Цена за место в такой хате от 5000 долларов в месяц. Деньги за "постояльца" передают кэшем лично хозяину изолятора. За "место" для Насирова проплатили вперед за месяц, плюс Рома пожертвовал на "грев" арестантам полтинник "зелени" (50 тысяч долларов). Его никто не прессовал и не давил, что бы он подкинул денег. Его доверенные люди сами перечислили сумму нужным людям".

Вчера, после допроса в НАБУ Роман Насиров заявил, что фотография его в камере со смотрящими по Лукьяновскому СИЗО от воров – "Аликом", "Бубой" и "Львовским" подделана.

Он говорит, что не делал никаких фото с сокамерниками и вообще не знает, о чем идет речь.

"У меня сегодня спрашивали о какой фотографию, которую я даже не видел, фотоаппарата у нас в камере точно не было, поэтому я думаю, что какая-то там фотожаба или фотомонтаж или что-то еще это может быть", - сказал налоговик.

Как UA-Reporter сообщал вчера, в ночь с 16 на 17 марта Насиров вышел из СИЗО на свободу, за отстраненного главу ГФС внесли залог в 100 млн грн.