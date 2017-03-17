Пародия на прерванное детьми интервью BBC порвала Интернет (ВИДЕО)

18.03.2017 (08:53)

Пародия на интервью профессора Роберта Келли в эфире телеканала BBC

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Пародия на интервью профессора Роберта Келли в эфире телеканала BBC, прерванное ворвавшимися в комнату детьми, стала хитом в Интернете.Видео за сутки набрало более 6 млн просмотров на YouTube. Многие женщины одобрили ролик, отметив, что он привлекает внимание к проблеме работающих матерей.Роберт Келли давал по Skype комментарий о том, какой будет ситуация в Южной Корее после импичмента президента страны Пак Кын Хе, но вместо этого главным стало появление детей. Профессор извинился, после чего в комнату вошла женщина, которая попыталась вывести заплакавших детей из комнаты.В свою очередь новозеландские комедианты Джоно и Бен выпустили пародию на вирусное видео, на этот раз с мамой вместо папы. Они воссоздали видео, вплоть до желтого свитера маленькой девочки. Вместо того, чтобы выгнать детей из комнаты, женщина обнимает их, кормит, играет с ними, готовит обед и параллельно дает комментарий для СМИ.