Ани Лорак : Есть человек в Украине, который скажет, что за эти три года мы стали жить лучше?

18.03.2017 (10:13)

Ани Лорак: Я столкнулась с необходимостью "переоценки" людей

Артистка не хочет чтобы кто-то делал карьеру, пытаясь очернить ее имя Украинская певица Ани Лорак откровенно рассказала о том, что, по ее мнению, изменилось в Украине после Майдана, а также объяснила, почему она не дает концерты в родной стране.

О возвращении Каролины на украинскую сцену, ее новом шоу, планах на "Евровидение", секретах воспитания дочери и рецепте жизнестойкости, который помогает певице быть выше медийного негатива, - в откровенном и по-весеннему душевном интервью "КП" в Украине".

Ждите новое шоу в 2018 году

- Каролина, какой "музыкальный" план начертили для себя на 2017-й?

- Планы, как всегда, большие и космополитичные, потому что себя я всегда представляю на лучших сценах и много работаю, чтобы показать любимым поклонникам профессиональный мировой уровень. В этом году думаю порадовать слушателей двумя-тремя новыми синглами, готовлю дуэты (имен не назову - это сюрприз) и накапливаю новый материал для следующего альбома. А на днях - приоткрою вам карты - у нас прошла фотосессия, которая ознаменует выход новой программы.

- Значит, в этом году вы прощаетесь с шоу-долгожителем "Каролина" (5 лет гастролировала по всему миру с этой программой. - Ред.) и начинаете работу над новым?

- Уже начали (улыбается). Разрабатываем новую программу, которая увидит мир в 2018 году и название которой я объявлю совсем скоро вместе с гастрольной картой.

- Есть идеи, как она будет звучать и выглядеть, появятся ли в ней новые песни на украинском языке?

- Сейчас все находится в разработке, но я намерена удивлять! Зритель привык к определенному образу, а мне не просто хочется подняться на ступенечку выше, но и показать более зрелищный уровень. Благо и голос, и актерский талант, которые Бог мне дал, позволяют примерять разные образы, петь в разных стилях и направлениях.

Мы очень хотим, чтобы появлялись новые песни на украинском, и активно работаем над этим.

Наша жизнь сейчас - как сжатая пружина

- Многих удивил ваш дерзкий музыкальный тандем с рэпером Мотом в песне "Сопрано", где вы - девушка из будущего. Как сами представляете наше будущее?

- Мы с вами живем в такое время, когда не знаешь, что случится завтра. Просыпаемся утром и погружаемся в новостную ленту: "Что случилось? А что будет дальше?" Мы ждем этих новостей, как развития событий в сериале. И заглянуть наперед никому не под силу.

Но я знаю четко: все будет хорошо. В этой простой фразе много силы - Бог не посылает нам испытания больше, нежели то, что мы в силах выдержать.

Представьте себе пружину. После сжатия она всегда выстреливает вверх. И мне кажется, мы уже в самом основании этой пружины - где дуга касается земли, и вот-вот мы вдохнем на полную грудь, расправим плечи, и наше поколение обязательно застанет подъем во всех сферах жизни.

Всем сердцем и душой этого желаю – Украина, как ни одна другая страна, заслужила процветание. Как и наш народ заслужил жизнь в достатке. Без агрессии, но обязательно - с любовью. Наверное, это та самая фантастика, но хочется, чтобы понятия "любовь" и "семья" стали превалирующими государственными ценностями. Ведь, по большому счету, установки, которые нам даются сегодня - разрушительны и не несут в себе созидательную силу. Но внутри меня есть отчетливое чувство, что скоро все стремительно начнет меняться в лучшую сторону.

- А если перенести метафоры в предметное русло: как спустя три года после событий на Майдане поменялся уровень жизнь в Украине - вашей и ваших близких?

- Вот скажите, есть человек в Украине, который скажет, что за эти три года мы стали жить лучше?

- Могу высказать свое и родительское мнение: жизнь сильно подорожала, приходится как-то выкручиваться...

- Ни для кого не секрет, что уровень жизни сильно упал - кризис отразился на всех слоях населения. Вот даже по своим родителям смотрю - они получают огромные счета за коммуналку. Понятно, что у них есть моя помощь, как у многих стареньких родителей есть помощь их детей. Но как выживать пожилым людям, у которых нет детей? А больным людям? С этими запредельными ценами на лечение серьезно заболеть - катастрофа, люди попросту чувствуют себя обреченными. Сфера здравоохранения, экономическая сфера - везде проколы... В каждой семье есть что сказать по этому вопросу.

- Даже некоторые украинские артисты признаются, что готовы выйти на "тарифный" Майдан.

- Знаете, мне иногда кажется, что мы живем в импровизированном театре - одни говорят, а другие делают, что им хочется - за счет простых людей. Какие бы потрясения ни обрушивались на государства - всегда больше всех страдают обычные люди.

"Хочу, чтобы финальные концерты тура прошли в Киеве"

- В какие страны вас наиболее активно зовут на гастроли, куда вернетесь с удовольствием?

- С наибольшим удовольствием я возвращаюсь в Украину, в Киев. Это моя Родина, которую я любила, люблю и буду любить. Невозможно описать это чувство словами, потому что эта музыка любви звучит внутри тебя. Мои концерты и гастроли в родной стране - всегда особенное ощущение, и сегодня мне этого очень не хватает, скучаю по украинской сцене и зрителям. Хочется, чтобы финальные концерты моего шоу "Каролина" прошли в Киеве - мы сейчас об этом думаем.

- Как считаете, почему многие певцы, которые выступают и в РФ, продолжают давать концерты и в родной стране, а вы два с половиной года отказываетесь от концертов в Украине?

- В этой ситуации, как вы знаете, я вообще была первопроходцем - вершины притягивают молнии. Такая моя судьба, что ли, - везде стою на острие. Те люди, которые сегодня мне пытаются мешать, Украину никогда не любили, и единственное, в чем они преуспели - вредительство. Разрушить, опорочить - легко, важно только понимать, что за этим всем стоят большие деньги, политика…

Мне не хочется, чтобы кто-то делал карьеру, пытаясь очернить мое имя, да еще и рекламируя себя за мой счет, а в конечном итоге страдал бы мой любимый зритель. Гастроли нон-стоп тоже повлияли на затянувшуюся паузу - хотелось побывать в каждом уголке, где меня хотят услышать. Слава Богу, я успела объездить Украину со своим шоу в 2013-м и 2014-м годах - везде зал встречал стоя. То, что случилось потом - моя боль. Но, повторюсь, не могу допустить, чтобы люди, упивающиеся вседозволенностью, пиарились на мне.

"Артисты не должны жить в оковах диктатуры и страха"

- На днях я разговаривала с директором Дворца "Украина" Романом Недзельским, который рассказал, что уже не в первый раз наблюдает за "ситуативными возмущениями перед концертами отдельных артистов". К примеру, перед приездом Малинина был полный штиль, а за пару дней до отмененного шоу Орбакайте активисты "проснулись" с угрозами. Мол, некоторые организаторы умеют "договариваться" с людьми, которые зарабатывают на погромах выступлений звезд. Такая вот отлаженная схема шоу-бизнесового рэкета.

- Артисты не должны жить в оковах диктатуры и страха. Даже сама постановка фразы "уметь договариваться" пугает - не хочу участвовать в подобных вещах, это унизительно, неправильно. В то же время нельзя мириться с подобной вопиющей ситуацией - кто-то должен навести порядок. И рычаги влияния, безусловно, не стоит искать в артистической среде. Все почему-то ждут от артистов каких-то "действий", "шагов", но что они могут решить на государственном уровне? Они должны петь песни, радовать людей. Так дайте им такую возможность.

- Поменялся ли за последние годы круг ваших друзей?

- Что говорить, очень поменялся - в последнее время я пережила много разочарований в человеческих поступках и как следствие - грусти. Я столкнулась с необходимостью "переучета", "переоценки" людей, - многие сняли маски. А ты же до этого не чувствовал ничего и не подозревал, ведь они говорили с улыбкой на лице именно те слова, которые ты от них хотел услышать. А потом - щелчок, как в кино. И наступает момент истины, люди показывают свою сущность, которая абсолютно не совпадает с тем представлением о них, которое было у тебя. Это печально, больно.

Но главное - помнить, что самые близкие твои друзья - это семья. Вне семьи друзей у меня очень мало. Для меня "друг" очень значимое понятие, такими словами я не разбрасываюсь.

"Увы, многие наши артисты "расслабили булки"

- Нужны ли, по вашему мнению, квоты на украинские песни на радио и посопутствует ли этот закон появлению качественно нового массива отечественной музыки?

- Контент в эфирах должен быть конкурентным. Моя карьера начиналась у истоков украинской Независимости, и 25 лет назад в отечественном эфире было очень много песен на русском языке. Тогда украинские исполнители и их голоса были в меньшинстве.

Сегодня все поменялось, но почему-то на качество украинской музыки это особо не повлияло. Увы, многие наши артисты "расслабили булки". Людей, которые делают качественную конкурентоспособную музыку на украинском языке, которую было бы не стыдно слушать в любой точке мира, не так уж много.

Как профессионалу в своей области, мне непонятны некоторые явления украинского шоу-бизнеса: все чаще вижу огромные афиши артистов на Дворце "Украина", которых я раньше никогда не знала и не слышала, но они дают почему-то сразу по три сольника.

Также на нашей сцене появилось много попросту профнепригодных, на мой взгляд, артистов, мнящих себя звездами. И публика приходит их слушать, ведь искусственно созданный вакуум в потребности "хлеба и зрелищ" все равно надо чем-то заполнять.

Мне жаль людей, душа которых требует музыки и искусства и которые попадают в итоге на "перевертышей". Это профанация в чистом виде в артистической среде, но если мы выживем и в это время, сила воли и характер как следует закалятся - однозначно!

Но смириться с этим сложно, как непросто мириться с любой явной несправедливостью по отношению к артистам. Я не устану повторять, что артисты должны приносить людям радость. И если не давать творческому человеку выйти на сцену - все, он умирает! Если артист не слышит аплодисментов, не видит света рампы - у него жизни нет. Но я оптимист по жизни и верю, что в ближайшем будущем все наладится и станет на свои места.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

О воспитании дочери

- Каролина, дочке передался ваш вокальный талант? Какие интересы Софии вы с Муратом с радостью поддерживаете?

- Она растет музыкальной девочкой и постоянно проявляет свою артистическую натуру. Она открытая, внимательная ко всем и очень любит людей. Мы с Муратом даже иногда ей делаем замечания, что она их слишком сильно любит (смеется).

Всех, кто к нам приходит в дом, всех, кого мы видим на встречах, Софийка хочет обнять и расцеловать. "Сонечка, нельзя же так!" - "Но что мне сделать, я так люблю людей!"Она - человек-солнце, все время хочет всем делать подарки, всех согревает своим теплом. Рановато думать о том, какую профессию выберет дочь - мы пока просто за ней наблюдаем и даем возможность наслаждаться радостями простого детства, которого, к сожалению, у меня самой не было.

Таланты проявляет во всех сферах - решает сложные для ее возраста математическиезадачки, у нее хорошо развита логика, она продолжает учить три языка.

- Какие самые "неудобные" вопросы задает вам дочь?

- Вопросов от нее можно ждать каких угодно. Недавно была в кругу сверстников и подружек на дне рождения, куда я не смогла прийти - у меня как раз был концерт в этот день. София говорит: "Мама, ну почему ты не пришла?" Отвечаю: "Мамочка на работе, поет для людей на концерте".

В следующий раз я тоже не смогла прийти на мероприятие, где все были с мамами. Приходит ко мне, смотрит обиженно: "Мама, ты что, вообще там одна работаешь?" (смеется). Или спрашивает: "А ты можешь сказать - я не хочу петь сегодня?"

Мы с дочерью подружки, и я ей все подробно объясняю, говорю с ней как со взрослым человеком. Не сюсюкаюсь. Но и она уже такие проявления не терпит. Бывало - хочу ее обнять и говорю, меняя голос "Ну что ж ты, моя красотулечка, такая..." А она: "Мама, ну что ты так разговариваешь смешно? Нормально разговаривай!" (улыбается).

- Как любите проводить время с мужем и Софийкой, когда вся семья наконец-то оказывается в сборе в Киеве?

- Мы ходим в кино, выбирая кинотеатры, где можно полежать (улыбается). Любим всей семьей выбраться в ресторан Мурата "Мангал" и вкусно покушать - турецкую кухню обожаем, а Соня без ума от блюд на мангале. Да и просто посидеть вместе дома, поговорить, поделиться мечтами, подурачиться - это уже для нас большой праздник.

- Соне скоро 6. Пойдет в школу в этом году?

- Скорее всего, этот год станет подготовительным перед школой. Не думаю, что мы хотим отдать ее в школу в 6-летнем возрасте - вижу, что дочка хочет побыть свободной от строгих школьных обязательств. Мурат не совсем с этим согласен - как и в каждой семье, дискутируем. В какую школу отдавать ребенка, тоже пока не определились - подумаем.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

"У нас с Муратом все в ритме танца происходит"

- В современном мире и с его темпом человек стал гораздо быстрее "выгорать". А как вы восполняете энергетические ресурсы, чувствуя эмоциональную усталость?

- Не знаю, как у мужчин, но у женщин спасение живет в плоскости любви. Энергию дает любимый человек - он просто собирает тебя, уставшую, по частям: словами, объятиями, поцелуями. Женщины - как цветы: их нужно поливать, удобрять; теплом, лаской и нежностью окутывать. И мы тогда сразу же все листочки кверху поднимаем: "Смотри на меня, солнце! Смотри, какой я красивый цветок. Посмотри, как лепестки переливаются, а вот еще один бутон" (улыбается). Это если об энергетической внутренней подпитке говорить. А чтобы помочь телу восстановиться - достаточно принять ванну, выпить чашечку кофе...

- ...попросить любимого сделать расслабляющий массаж...

- Если любимый найдет время (смеется). У нас с Муратом все в ритме танца происходит. Да и сама жизнь задает такой бешеный ритм, что только поспевай справляться с потоками информации. Раньше мы писали письма и звонили, а сегодня информация доносится нажатием кнопки Send.

Но что делать с переизбытком информации, как с ней совладать? Очевидно, нужно иметь папочки отбора. Вот у меня папка "Ненужное", это папка "Вдохновляющая", это нужно заархивировать, а вот - "Игнор". Я стараюсь не впускать в свою жизнь деструктивные эмоции.

АКТУАЛЬНО

"Евровидение" может стать трамплином к позитивным переменам

- До "Евровидения" в Киеве осталось меньше двух месяцев. Вам, артистке, подарившей стране 2-е место на конкурсе в 2008 году, будет интересно поприсутствовать на главном европейском песенном баттле?

-Да, у меня было почетное серебро на вес золота - я считаю, что Украина в 2008-м была представлена на 1-м месте (улыбается). Прошло девять лет, а вариации на тему моего номера Shady lady"до сих пор появляются, я нахожу по нему много откликов и счастлива быть причастной к такому успеху нашей страны. Как и счастлива сейчас, что Джамала привезла "Евровидение" в Украину. Планирую приобщиться к атмосфере праздника и порадоваться этому событию - главное, чтобы у меня совпали все графики. Кто знает, может, "Евровидение" послужит трамплином для периода, обозначившего начало изменений в лучшую сторону. Вся Европа приедет в Киев, все оживится, мы станем свидетелями всплеска позитива и дружбы между народами. А иначе и быть не может - музыка всегда объединяла людей!

- Если не секрет, за кого из наших артистов болели во время нацотбора на "Евровидение"?

- За TAYANNA, которую продюсирует Алан Бадоев. Кстати, Таня Решетняк участвовала в "Голосе", когда я была одним из членов жюри. На слепых прослушиваниях, к сожалению, я к ней не повернулась и потом очень жалела - Таня безумно талантливая, она именно та достойная вокалистка, у которой получилось бы на высоком уровне представить Украину на конкурсе. Однозначно - у нее все впереди, и есть хорошая поговорка "все приходит к тому, кто умеет ждать".

ТЕЛО В ДЕЛО

"В спортзале нагружаю зоны, которые важны для девочек"

- "Спорт дает нам силы всегда побеждать, прежде всего самого Себя" - подписали вы один из своих снимков из "тренажерки" (см. фото). Каких усилий вам стоит содержать формы подтянутыми, случаются ли "срывы" в борьбе за идеальную фигуру?

- Спортом занимаюсь всегда, это неотъемлемая часть моей жизни. Живу в таком ритме, что при отсутствии регулярных физических нагрузок просто бы не выжила (смеется). Гастроли, переезды, два с половиной часа я пою, прыгаю и бегаю по сцене, потом прыгаю в поезд, приезжаю в следующий город, получаю микрофон: "Иди!" (улыбается).

Без внутренней дисциплины и силы воли срывы были бы неизбежными! Каждое утро начинается с зарядки. Также я слежу за питанием и чистотой мыслей (здоровое тело - хорошо, но без внутренней работы не обойтись).

Ну конечно, я живой человек, могу лениться, чувствовать непреодолимое желание съесть поздно вечером "наполеончик", жареной картошки, кусочек сальца. Главное - найти баланс между потоками желаний и четко распределить приоритеты. У меня приоритет быть здоровой и стройной, которому четко следую. Два-три раза в неделю я стараюсь ходить в спортзал, чтобы дать силовые нагрузки на зоны, которые для девочек особо важны.

СТИЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ

- Многие артисты давно вышли за рамки сцены и активно продвигают свои модные бренды, создают именные ароматы, пишут книги, ведут видеоблоги. А вам было бы интересно испробовать силы в новом амплуа?

- Мне бы хотелось открыть линию одежды, создать фирменные аксессуары. Я не раз получала бизнес-предложения подобного плана, но как-то все не складывается. Но поскольку эта "стильная идея" просто в воздухе витает, мы открыли на странице моего фан-клуба в соцсетях интернет-магазин одежды, непосредственно связанной с моим творчеством. Ведь есть много девчонок, которые хотят одеваться, как Ани Лорак, следят за моим стилем (есть даже отдельный аккаунт Style Ani Lorak), делятся ссылками, где можно купить приглянувшуюся вещь или аксессуар. Если идея с интернет-магазином оправдается - подумаю, как дальше развивать это направление.

Ани Лорак: Сексуальность не пропьешь